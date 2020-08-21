Almanya, Rusya ve Çin aşı araştırmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Reuters’te yer alan bir habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çarşamba günü katıldığı bir toplantıda Rusya, Almanya ve Çin’in geliştirmekte oldukları Covid-19 aşılarının faz-3 aşamasını Türkiye’de yapmak istediklerini belirtti.

Almanya ve Çin Türkiye’ye faz 3 araştırması için başvururken aşı çalışmalarının klinik öncesi aşamasına ilişkin sonuçlarını da sundular. Buna karşılık Türkiye Rusya’dan da klinik öncesi aşamanın sonuçlarını istedi.

Ankara’da düzenlenen bir konferansta konuşan Bakan Koca Türkiye’de halen geliştirilmekte olan 13 tane aşı bulunduğunu ve bunlardan 3 tanesinin hayvan deneyleri aşamasını geçtiğini söyledi.

Bilindiği gibi İngiltere’de Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca firması tarafından geliştirilmekte olan aşının faz 3 aşaması çalışmaları da 5.000’den fazla insan üzerinde Brezilya’da sürdürülmekte.

Faz 3 çalışmalar aşının binlerce insan üzerinde denenmesini gerektirdiği için aşı üreticileri araştırmalarının bu aşaması için vaka sayısının fazla olduğu ülkeleri seçiyorlar.

Bu tercihte aşının henüz etkinliği ve yan etkileri konusunda tam bir fikre varılmamış olmasının da etkisi var tabi ki.