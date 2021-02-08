Almanya, Polonya ve İsveç Rus diplomatları sınır dışı ediyor

Almanya, Polonya ve İsveç, Rusya’nın bu ülkelerin "izinsiz gösteriler"e katılan diplomatlarını sınır dışı etme kararına yanıt olarak birer Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldılar.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 9. maddesine uygun olarak Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği çalışanının "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtildi. Bu adımın, Rusya’nın Almanya dahil 3 Avrupa ülkesinin diplomatlarını sınır dışı etme kararına yanıt olduğu ifade edildi.

Moskova’nın Alman diplomatı sınır dışı etmesinin tamamen haksız bir karar olduğunu belirten Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman diplomatın, olay yerinde meşru araçlarla bilgi toplayarak Viyana Sözleşmesi’nde öngörüldüğü gibi kendi görevini yerine getirdiğini savundu.

Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında da Rusya’nın “sebepsiz bir yere” bir diplomatını sınır dışı etmesine karşılık olarak Rusya’nın Poznan Başkonsolosluğu’nun bir çalışanını "istenmeyen kişi" ilan etme kararının alındığı ifade edildi. Kararın Almanya ve İsveç ile koordinasyon içinde alındığı belirtildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya Büyükelçisine, Rusya Büyükelçiliği çalışanından İsveç’ten ayrılması istendiğini bildirdik. Bu, İsveç diplomatı sınır dışı etme yönündeki kabul edilemez karara net bir yanıt" diye yazdı.

Zaharova: Batı'nın içişlerimize müdahalesinin devamı

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya, Almanya ve İsveç’in Rus diplomatları sınır dışı etme kararlarını asılsız ve dostça olmayan adımlar diye niteledi ve “Bu adımlar, Batı’nın ülkemize karşı yürüttüğü ve iç işlerimize müdahale olarak nitelendirdiğimiz eylemler zincirinin devamı” ifadesini kullandı.

Rusya’nın, “suçüstü yakalanan” Avrupalı diplomatları sınır dışı ettiğini kaydeden Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Ancak ilginç olan şu ki, kolektif Batı yıllardır bu ülkelerdeki çalışanlarımızı sınır dışı ederken bize tek bir belge verilmedi. Biz, kararlarımızı gerekçelendirirken deliller içeren materyaller sunduk. Bunun politik bir jest olmadığını, temeli ve delilleri olan bir karar olduğunu söyledik” diye ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 Ocak'ta muhalif Navalnıy'a destek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerine katılan Alman, İsveçli ve Polonyalı diplomatların "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurmuştu.