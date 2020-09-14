Almanya: Navalny'in Noviçok'la zehirlendiği doğrulandı

Almanya hükümeti, Rus muhalif lider Aleksey Navalny'in Noviçok isimli sinir gazıyla zehirlendiğinin 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını bildirdi.

Euronews'ta yer alan habere göre, Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada, Navalny'den alınan örneklere Fransa ve İsveç'teki bağımsız laboratuvarlarda toksikolojik testler yapıldığını ve Navalny'in zehirlendiğinin bu laboratuvarlar tarafından da teyit edildiğini kaydetti.

Olayın, "Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin (CWC) ciddi bir ihlali" anlamına geldiğini söyleyen Seibert, bu nedenle Berlin yönetiminin, Navalny soruşturmasındaki kanıtların analizine Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (OPCW) de dahil ettiğini belirtti.

Seibert, bu kapsamda, OPCW'nin de Navalny'den numuneler aldığını ve OPCW'nin referans laboratuvarları tarafından incelenmeleri için gerekli adımları başlattığını aktardı.

Seibert, Rusya'ya Navalny'in zehirlenme olayını açıklığa kavuşturması çağrısını da yineledi.

Putin’den Macron’a: Navalny üstünden yöneltilen suçlamalar uygunsuz

Öte yandan, Rusya lideri Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugünkü telefon görüşmelerinde Navalny konusunu ele aldı.

Putin, Navalny üstünden Rusya’ya yöneltilen suçlamaların uygunsuz olduğunu söyledi. Ayrıca, Almanya’dan Navalny’e yapılan testlerin sonuçlarını kendileriyle paylaşmasını beklediklerini kaydetti.

Telefon görüşmelerinde Putin ile Macron, Navalny konusunda Avrupa ile "olası bir işbirliğinin parametrelerinin belirlenmesi" üstünde anlaştı.