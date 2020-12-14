Almanya menşeli CureVac aşısı Faz 3 aşamasına girdi

Alman ilaç şirketi CureVac, mRNA tabanlı Covid-19 aşı adayının 3. aşama klinik çalışmasına başlandığını söyledi. Tuebingen merkezli şirket, araştırmanın Avrupa ve Latin Amerika'daki tesislerde 35 binden fazla katılımcıyı içermesinin beklendiğini söylüyor.

CureVac CEO'su Franz-Werner Haas Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Önemli Aşama 2b / 3 çalışmasının başlamasıyla, aşı adayımız CVnCoV'un geliştirilmesinde bir başka önemli dönüm noktasına ulaştık" dedi.

Şirket, Faz 3 çalışmasının ilk sonuçlarını Mart ayı sonunda bekliyor.

Bir başka Alman şirketi olan BioNTech, ABD şirketi Pfizer ile birlikte ABD'de kullanımı onaylanan ilk aşının geliştirilmesine yardımcı oldu.

Şimdiye kadar kullanımına onay verilmiş 6 aşı bulunuyor. Bunların hiçbiri 3. faz klinik deneylerini tamamlamış değil. Bu aşılar ve onaylandıkları ükeler şöyle:

Aşının adı Geliştirici Ülke Onay aldığı ülkeler BNT162b2 Pfizer / BioNTech ABD, Almanya İngiltere, ABD, Bahreyn CoronoVac Sinovac Çin Çin Adı konmadı Sinopharm Çin Çin Sputnik V Gamaleya Araştırma Enstitüsü Rusya Rusya BBIBP-CorV Sinopharm Çin Çin, BAE EpiVacCorona Vector Rusya Rusya

Bunlar dışında Faz 3 klinik çalışmaları süren aşılarsa şöyle: