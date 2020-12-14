Almanya menşeli CureVac aşısı Faz 3 aşamasına girdi

CureVac CEO'su Franz-Werner Haas Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 'aşı adayımız CVnCoV'un geliştirilmesinde bir başka önemli dönüm noktasına ulaştık' dedi.

Haber Merkezi

Alman ilaç şirketi CureVac, mRNA tabanlı Covid-19 aşı adayının 3. aşama klinik çalışmasına başlandığını söyledi. Tuebingen merkezli şirket, araştırmanın Avrupa ve Latin Amerika'daki tesislerde 35 binden fazla katılımcıyı içermesinin beklendiğini söylüyor.

CureVac CEO'su Franz-Werner Haas Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Önemli Aşama 2b / 3 çalışmasının başlamasıyla, aşı adayımız CVnCoV'un geliştirilmesinde bir başka önemli dönüm noktasına ulaştık" dedi.

Şirket, Faz 3 çalışmasının ilk sonuçlarını Mart ayı sonunda bekliyor.

Bir başka Alman şirketi olan BioNTech, ABD şirketi Pfizer ile birlikte ABD'de kullanımı onaylanan ilk aşının geliştirilmesine yardımcı oldu.

Şimdiye kadar kullanımına onay verilmiş 6 aşı bulunuyor. Bunların hiçbiri 3. faz klinik deneylerini tamamlamış değil. Bu aşılar ve onaylandıkları ükeler şöyle:

Aşının adı Geliştirici Ülke Onay aldığı ülkeler
BNT162b2 Pfizer / BioNTech ABD, Almanya İngiltere, ABD, Bahreyn
CoronoVac Sinovac Çin Çin
Adı konmadı Sinopharm Çin Çin
Sputnik V Gamaleya Araştırma Enstitüsü Rusya Rusya
BBIBP-CorV Sinopharm Çin Çin, BAE
EpiVacCorona Vector Rusya Rusya

Bunlar dışında Faz 3 klinik çalışmaları süren aşılarsa şöyle:

Aşının adı Geliştirici Ülke
NVX-CoV2373 Novavax ABD
JNJ-78436735 Johnson & Johnson ABD
Covaxin Bharat Biotech Hindistan
AZD1222 Oxford / AstraZeneca İngiltere
Ad5-nCoV CanSino Biologics Çin
MRNA-1273 Moderna ABD