Almanya kısıtlamaları kademeli olarak gevşetiyor

Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in dün 16 eyaletin başbakanıyla yaptığı yaklaşık 10 saat süren toplantıda ülkede koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamaların 28 Mart’a kadar yürürlükte kalması kararlaştırıldı. Ancak Almanya vaka sayısının görece az olduğu bazı bölgelerde kademeli olarak gevşemeye gidecek.

Merkel toplantı sonrası yaptığı açıklamada aşılamadaki artışa ve hızlı test kitlerinin yaygınlaştırılacağına işaret etti ve “Bugün umuttan ve yeni bir aşamaya geçişten söz edebiliriz” dedi. Merkel “2021 baharı bir yıl öncekinden farklı olacak” diye konuştu.

Geçen hafta birçok ilkokulun açıldığı ülkede hafta başında da son 2 buçuk aydır kapalı olan berber ve kuaförler açılmıştı.

Önümüzdeki Pazartesiden itibaren kademeli olarak kısıtlamalarda yeni bir esneme aşamasına girilecek. Buna göre gelecek haftadan itibaren iki hane halkından en fazla 5 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek.

Enfeksiyon oranlarının görece düşük olduğu bölgelerdeki mağazalar, müzeler ve diğer tesisler belirli kural ve sınırlamalar dahilinde açılacak.

Ülkede marketler, eczaneler, bankalar, akaryakıt istasyonları gibi zaruri ihtiyaçların karşılandığı mağazalar dışındaki tüm mağazalar 16 Aralık’tan beri, restoran, bar, spor ve dinleme tesisleri de 2 Kasım’dan beri kapalı bulunuyor. Oteller ise sadece iş seyahatleri yapanların konaklamalarına açık.

Yüz binde 35 yeni vaka hedefinden vazgeçilmiş görünüyor

Merkel’in 10 Şubat’ta eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantıda haftalık vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla 35 olan bölgelerde mağaza, müze ve işyerlerinin açılması öngörülmüştü. Ancak bu hedeften dünkü toplantıda vazgeçildiği anlaşıldı.

Buna göre haftalık yeni vaka sayısının 100 bin nüfusta en fazla 100 olduğu bölgelerde müze, hayvanat bahçesi ve mezarlık gibi yerlerin ziyarete randevulu olarak açılması öngörülüyor.

Bu sayının 50'nin altına indiği bölgelerde ise Pazartesiden itibaren mağazalar kepenk açabilecek. Spor tesislerinde birlikte spor yapmaya izin verilecek. 5 Nisan'dan itibaren bu bölgelerde açık alanlarda 50 kişiye kadar etkinliklere izin verilecek.

100 binde 100 yeni vaka sayısı 3 gün üst üste aşıldığı bölgelerde kısıtlamalar yeniden sertleştirilecek.

Almanya’da salı günü itibariyle nüfusun yüzde 5,3’ü ilk doz koronavirüs aşısını, yüzde 2,7’si ise ikinci doz aşısını oldu. Ülkede Çarşamba günü 9 bin 19 yeni vaka, 418 koronavirüs kaynaklı ölüm kaydedildi. Buna göre 83 milyon nüfuslu Almanya’da koronavirüs salgınının başından beri ölüm sayısı 70 bin 881’e yükseldi.