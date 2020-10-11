Almanya, Japonya'nın talebi üzerine 'seks kölesi' heykelini kaldırtıyor

Almanya'nın başkentindeki Kore kökenli bir topluluğun diktiği, Japon işgalciler tarafından seks köleleri olarak kullanılan kadınlara ithaf edilen bir heykel Alman hükümeti tarafından kaldırıldı. Berlin başlangıçta heykeli onaylamıştı, ancak Japonya'nın baskısı üzerine heykeli kaldırma yönünde hareket etti.

Berlin heykeli kaldırtma gerekçesi olarak "Alman-Japon ilişkileri üzerindeki önemli baskı" sunuldu. Berlin'in Mitte bölge ofisinde bulunan Yollar ve Yeşil Alanlar Yönetimi Dairesi, 14 Ekim'e kadar "barış heykeli" adlı bir heykelin kaldırılmasını talep etti. heykel Berlin sivil toplum örgütü Korea Verband e.V. tarafından dikildi. Heykel Moabit semtinde bir sokak köşesinde bulunuyor.

Moabit'ten sorumlu bölge ofisi, “Kentsel Mekanda Sanat / Binalarda Sanat Komisyonu” nun tavsiyesi üzerine bunu Temmuz ayında onayladı. Almanya'nın bu adımıysa savaş şiddeti, insan tacirliği ve cinsel istismarı örtbas edilmesi, bastırılması ve önemsizleştirilmesi olarak yorumlandı.

İktidarda gericilerin bulunduğu Japonya 29 Eylül'de Federal Almanya ve Berlin kurumlarını heykeli kaldırmaya çağırdı. Alman Dışişleri Bakanlığı ve Berlin yerel yöneticileri konuya dair basına konuşmayı reddeti ancak bir Japonya medyasında çıkan haberler ve Berlin Senatosu Şansölyeliği sözcüsü, ilgili tartışmaları doğruladı.

Çarşamba günü öğleden sonra geç saatlerde, sorumlu bölge ofisinin iki çalışanı, Alman-Kore derneğine ait heykelin alındı belgesinin iptalini getirdi. Bu, Tokyo tarafından eleştirilen heykelin 14 Ekim'e kadar kaldırılması talebinde bulunuyor ve herhangi bir çelişkinin askıya alma etkisi olmayacağını gösteriyor.

Bölge müdürlüğüne göre, yalnızca heykelin kamusal alandan kaldırılması "diplomatik sorunları çözebilir". Bölge müdürlüğü, "Almanya'nın Japonya ile iyi dış politika ilişkilerinde somut bir kesinti yaşanması" ve aynı zamanda, "Japon hükümetinin sert tepkilerini" önceden görebilseydi hiçbir iznin verilmeyeceğini de vurguladı.

Berlin: Kaldırmazsak kendi işlediğimiz suçlarla da uğraşırız

Japonya hükümeti ve sağcıları ülkenin işgal altında Kore'de işlenen cinsel suçları, savaş suçlarını ve insanlığa karşı diğer suçları inkar ediyor.

Alman medyası Taz'ın ulaştığı dört sayfalık bölge ofisi raporunda, Koreli sanatçıların "bölge müdürlüğünü aldattığı" ima ediliyor. Ofis, heykelin üzerindeki bilgi panolarındaki metnin farkında olmadığını iddia ederek heykeli "Kore tarafından Japon siyaseti üzerine hedeflenmiş bir yorumdur" diye nitelendiriyor. Raporda, "şiddet içeren çatışmanın zamanı, yeri ve nedeni ne olursa olsun istenen insancıl ifadeye uymuyor" denirken aynı zamanda "Alman askerleri tarafından işlenen şiddet içeren cinsel suçların da bağlama oturtulmasını" rica ediyor.

Heykelin yanındaki plakada şöyle yazıyor: '14 Ağustos 1991'de sessizliklerini bozan ve bu tür suçların dünya çapında tekrarlanmasına karşı çıkan hayatta kalanların cesaretine saygı gösteriyor.'

Heykeldeki kişi

Heykelde yer alan kişi 1924 doğumlu Kim Hak-sun seks köleliğine ve savaş zamanı cinsel şiddete karşı kampanya yürüten Koreli kadındı.

Kim, 1930'ların başlarından II Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Japon İmparatorluk Ordusu tarafından cinsel köleliğe zorlanan kurbanlardan biriydi. Kim dünya kamuoyunda çıkan ve bir Japon ordusunun köle kadını olarak yaşadıklarını dile getiren ilk kadın oldu. Kim ifadesini 14 Ağustos 1991'de verdi. Aralık 1991'de, savaş sırasında verilen zararlar nedeniyle Japon hükümetine karşı toplu dava açtı. Kim, Japon İmparatorluk ordusunun köleleştirme hikayelerini anlatmak için öne çıkan Kore, Çin, Tayvan, Filipinler, Endonezya ve Hollanda'dan gelen yüzlerce kadının ilkiydi.

Kim, 1997 yılında öldü.