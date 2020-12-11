Almanya: İsrail ile Fas arasındaki normalleşme umut verici

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin arabuluculuğunda İsrail ile Fas arasında kararlaştırılan 'normalleşmeye' ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Alman hükümetinin anlaşmayı 'memnuniyetle karşıladığı' belirtilerek, bunun bölgede barış ve istikrarın artmasına dönük 'önemli' ve 'umut verici' bir adım olduğu kaydedildi.

Bunun yanı sıra "İsrail ile Arap komşuları arasında son birkaç aydır meydana gelen yakınlaşma, İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmayı çözmek için yeni bir dinamik oluşturabilir" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şimdi bu momentum kullanılmalıdır. Federal hükümet, taraflar arasında doğrudan müzakerelere dönülmesini destekliyor ve bunu İsrail ve Filistinlilerle; ayrıca da Avrupalı ve Arap ortaklarıyla karşılıklı olarak savunuyor."

Öte yandan açıklamada, Washington'un Rabat'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıma kararına da değinilerek şu değerlendirmeler yer aldı:

"Alman hükümetinin Batı Sahra ihtilafı konusundaki tutumu değişmedi. Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda adil, kalıcı ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir siyasi çözüm için çalışıyoruz."

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv ile Rabat arasında ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde karar alındığını duyurmuştu.

Normalleşmenin, Batı Sahra'daki Fas egemenliğinin tanınması pahasına kabul edildiği öne sürülmüş, Rabat yönetimi bu iddiaları reddetmişti.