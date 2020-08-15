Almanya, İspanya’yı koronavirüs konusunda riskli ilan etti

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), riskli bölgeler listesini güncelledi.

Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması sebebiyle İspanya ve Balear Adaları riskli bölgeler ilan edilirken Kanarya Adaları ise listenin dışında tutuldu.

Listede ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Lüksemburg, Bulgaristan ve Romanya’daki çok sayıda bölgenin yanı sıra Belçika’nın Anvers kenti de riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Riskli bölgelerden Almanya'ya dönenlerin, negatif Covid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.