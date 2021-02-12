Almanya ile ABD arasındaki gaz pazarlığının belgesi yayımlandı: 1 milyar dolarlık söz

ABD'nin uzun süredir çeşitli yaptırımlarla hedef aldığı "Kuzey Akım 2" projesine ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

Berlin’in, ABD’nin “Kuzey Akım2” boru hattı projesi nedeniyle Alman firmalara yaptırım kararından vazgeçmesi karşılığında, Washington yönetimine ABD’nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını kolaylaştırmak için yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapma vaadiyle ilgili pazarlığın yeni belgeleri yayımlandı.

Euronwes Türkçe'nin haberine göre, Almanya’daki “Çevre Eylem” grubu, Alman Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz’un, eski Amerika Maliye Bakanı Steven Mnuchin'e Alman hükümetinin, Washington’un yaptırımları kaldırması halinde ABD’nin sıvılaştırılmış gaz ithalatını kolaylaştırmak için Almanya’da iki özel limanın inşasını üstlenmeye hazır olduğunu ve bunun için 1 milyar avro finansman sağlamayı garanti ettiğine dair Ağustos ayında kaleme aldığı mektubu yayımladı.