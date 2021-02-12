Almanya ile ABD arasındaki gaz pazarlığının belgesi yayımlandı: 1 milyar dolarlık söz

ABD'nin uzun süredir çeşitli yaptırımlarla hedef aldığı "Kuzey Akım 2" projesine ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.
Berlin’in, ABD’nin “Kuzey Akım2” boru hattı projesi nedeniyle Alman firmalara yaptırım kararından vazgeçmesi karşılığında, Washington yönetimine ABD’nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını kolaylaştırmak için yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapma vaadiyle ilgili pazarlığın yeni belgeleri yayımlandı.
Euronwes Türkçe'nin haberine göre, Almanya’daki “Çevre Eylem” grubu, Alman Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz’un, eski Amerika Maliye Bakanı Steven Mnuchin'e Alman hükümetinin, Washington’un yaptırımları kaldırması halinde ABD’nin sıvılaştırılmış gaz ithalatını kolaylaştırmak için Almanya’da iki özel limanın inşasını üstlenmeye hazır olduğunu ve bunun için 1 milyar avro finansman sağlamayı garanti ettiğine dair Ağustos ayında kaleme aldığı mektubu yayımladı.
“Çevre Eylem” grubu, mektubu “skandal” ve “kirli pazarlık” olarak niteledi.
ABD, Almanya’nın ve diğer batılı ülkelerin Rusya’dan “Kuzey Akım2” boru hattı vasıtasıyla doğal gaz alımına karşı çıkarken, bunun yerine kendi ürettiği sıvılaştırılmış gazı Avrupalıların almasını istiyor.
Rusya doğal gazını Avrupa’ya taşıması planlanan projenin yüzde 94’ü tamamlanmış durumda.
Yapımı durmuştu
Toplam 2 bin 300 kilometre uzunluğunda olacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının inşaatı ABD'nin "yaptırım tehditlerinin" ardından Aralık 2019'da durdurulmuştu.
Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'den 24 Ocak’ta yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınan Fortuna adlı boru döşeme gemisinin Danimarka sularında Kuzey Akım 2 inşasına tekrar başladığı bildirildi.
Projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor