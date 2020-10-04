Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçiliğinin Navalnıy'e erişimini reddetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya tarafının siyasi diyalog veya diplomatik kanallar aracılığıyla sorduğu sorulara Almanya'nın cevap verilmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Berlin'deki Rus Büyükelçiliğinin Rus muhalig Aleksey Navalnıy'e konsolosluk erişimi talebi üzerine Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan ret aldığını söyledi.

Bakanlık, "Rus tarafının siyasi diyalog veya diplomatik kanallar aracılığıyla sorduğu sorulara cevap gelmedi. Berlin'deki Rus Büyükelçiliği, Navalnıy'e konsolosluk erişimi sağlamada yardım konusunda Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan ret aldı." açıklamasında bulundu.

Navalnıy, Tomsk'tan Moskova'ya giden bir uçuşta fenalaştıktan sonra 20 Ağustos'ta Sibirya'nın Omsk kentindeki yerel bir hastaneye kaldırıldı. Komaya giren Navalnıy yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlandı. 22 Ağustos'ta uçakla Berlin'e götürüldü ve Charite hastanesine kaldırıldı.

Berlin, 2 Eylül'de, Navalny'ın test sonuçlarını inceledikten sonra, Rus muhalifin Noviçok ailesine ait toksik bir ajandan etkilendiği sonucuna vardığını iddia etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Almanya ile kapsamlı bir işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Berlin'e nakledilmesinden önce Navalnıy’ın sisteminde hiçbir zehirli madde tespit edilmediğine dikkat çekti.