Almanya Dışişleri Bakanı Maas, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek.
Maas'ın ziyaretinde Doğu Akdeniz, Libya ve bölgedeki diğer gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Haber Merkezi
Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek.
Haber Merkezi
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek.
Maas'ın ziyaretinde Doğu Akdeniz, Libya ve bölgedeki diğer gelişmelerin ele alınması bekleniyor.