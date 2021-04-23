Almanya Dışişleri Bakanı: Sınır tartışması tehlikeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin, Batı Balkanlar'daki sınırların etnik çizgide yeniden çizilmesi önerisine karşı çıktığını söyledi.

Maas, Avrupa Birliği içinde gayriresmi olarak dolaştığı belirtilen ve Bosna-Hersek yönetiminin kendisi için “ciddi tehdit” olarak değerlendirdiği belgeye Kosova’nın başkenti Priştine’de yaptığı açıklamayla karşı çıktı.

Dışişleri Bakanı Maas, “Sorunların sınır değişikliğiyle çözülebileceği fikri sadece gerçekçi değil aynı zamanda bu tür bir tartışmayı başlatmak bile tehlikeli.” dedi. Hükümetinin sınırların değişmesi fikrine şiddetle karşı çıktığını tekrarlayan Maas, “Bu fikrin çekmeceye geri konmasından mutluyum.” dedi.

AB’yi karıştıran belge neyi içeriyordu?

Euronews'in haberine göre geçen hafta uluslararası birçok medya organında Slovenya Başbakanı Janez Jansa’nın "Batı Balkanlar-Daha İleriye" başlığını taşıyan bir belgeyi Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’e gönderdiği iddia edildi. Slovenya Başbakanı ise bu iddiayı daha sonra reddetti.

Haberlerle göre bu belgede, Batı Balkanlarda siyasi istikrarsızlığın giderilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor ve bu kapsamda sınırların değiştirilmesi öneriliyor.