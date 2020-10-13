Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan 'Oruç Reis' tepkisi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Lefkoşa'da görüştü.

Sputnik'te yer alan habere göre, görüşmenin ardından konuşan Maas, Ankara'nın tek taraflı bir hamleyle Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesinin Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmeleri başlatma çabalarına darbe indirdiğini söyledi.

Hristodulidis ile ortak basın toplantısında "Türkiye gerilimi tırmandırma ile düşürme arasında git-gel oyununu durdurmak zorunda" sözünü yineleyen Maas, "Doğu Akdeniz'de tartışma yaratan meselelerin sadece bütün taraflar arasında doğrudan diyalogla çözülebileceğini, bu görüşmeler için gereken şartları sağlamanın ve tek taraflı gerilimi tırmandırmayı bırakmanın Türkiye'ye bağlı olduğunu" belirtti.

'Türkiye'yi kasten programdan çıkardım'

Bölgede gerilimi düşürmek ve arabuluculuk yapmak yoluyla istikşafi görüşmelerin tarihinin belirlenmesi için ziyarete çıkan Maas, "Ankara'yı kasten programdan çıkardığını" söyledi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalara yeniden başlama kararı nedeniyle sadece Kıbrıs ve Yunanistan'da temaslarda bulunma yoluna gittiğini söyleyen Maas, "Bugün sadece Lefkoşa ve Atina'ya seyahat etme kararım, burada ele aldığımız güncel gelişmelerden kaynaklanıyor" dedi.

"Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'e yeniden gönderilmesinin güven oluşturucu önlemlere ters düştüğünü, yeniden keşif faaliyetlerine başlaması halinde, bunun gerilimin giderilmesi yönünde gösterilen çabalar ve Türkiye-AB ilişkileri açısından ciddi darbe olacağını" kaydeden Maas, Kuzey Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki Kapalı Maraş'ın sivil kullanıma açılmasını da "Tamamen gereksiz, provokasyon içeren bir adım" diye niteledi.

"Alman hükümeti olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Türkiye nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını anladıklarını" söyleyen Maas, "Almanya ve Avrupa Birliği, dayanışma içinde Kıbrıs ve Yunanistan'ın yanındadır" dedi.

Türkiye ile yaşanan gerilimde itidalli olma çağrısında bulunan Maas, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine verilecek tepkinin "AB ve bütün üye devletlerin çıkarlarıyla uyumlu olması gerektiğini" söyledi.

Maas, Kıbrıs'taki temaslarının ardından Yunanistan'ın başkenti Atina'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmelerde bulunacak.