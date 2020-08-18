Almanya Dışişleri Bakanı Maas Libya'da: Burada aldatıcı bir sükunet var

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'ya ziyarette bulundu.

Euronews'ta yer alan habere göre, Maas, "Şu an Libya’da aldatıcı bir sükunetin yaşandığını" söyleyerek, iki tarafın ve onların uluslararası müttefiklerinin ülkeyi silahlandırmaya devam ettiğini belirtti.

Maas, ülkedeki "çok tehlikeli durumdan çıkış yolları" bulmak için "Sirte çevresinde askerden arındırılmış bir bölge" oluşturmayı desteklediklerini ve bu olasılığı Başbakan Fayiz es-Serrac ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile yaptığı görüşmede gündeme getirdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) bu konuda iyi bir öneri sunduğunu söyleyen Maas, petrol ihracat yasağının son bulması ve petrol gelirlerinin adil bir şekilde dağıtılmasının da Libya’daki ihtilafın çözümü için önemli olduğunu kaydetti.

Haas ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter üzerindeki nüfuzunu kullanmasını talep ediyor.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’ı İsrail ile yaptıkları normalleşme anlaşmasından dolayı tebrik edeceğini söyleyen Maas, "İsrail ile ilgili gelişmeler ışığında, Libya konusunda da Abu Dabi'den olumlu sinyaller almayı umuyoruz. BAE, General Hafter üzerinde etkiye sahip ve bunu Berlin sürecine uygun olarak kullanmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Maas, sadece siyasi sürece katılanların Libya’nın geleceğinin bir parçası olabileceklerini söyledi.