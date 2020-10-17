Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ziyaretini iptal etti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya menşeli Redaktionsnetzwerk Deutschland’a (RND) verdiği demeçte bu hafta gerçekleştirmesi beklenen Türkiye ziyaretini Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki eylemleri nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Maas, “Türkiye, keşif gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndererek daha önce özenle yaratmış olduğumuz güven atmosferine ciddi şekilde zarar verdi. Bu nedenle Ankara'ya planladığım ziyaretten vazgeçtim” diye konuştu.

Maas'ın Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra Atina ve Lefkoşa'yı ziyaret etmesi bekleniyordu.