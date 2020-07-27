Almanya Dışişleri Bakanı: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz

General Anzeiger gazetesine gündemdeki konuları değerlendiren Maas, "Alman hükümeti, Suriye ve Libya'da müdahil olan Türkiye'ye silah satışlarını neden tamamen durdurmuyor?" sorusuna, silah satışının söz konusu olmadığı yanıtını verdi.

"Türkiye artık Almanya'dan silah temin edemiyor" diyen Maas, Ankara'nın çok sayıdaki silah ithalat talebine olumsuz yanıt verdiklerini söyleyerek, "artık sadece deniz kuvvetlerinin kullandığı ürünleri veriyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'nin NATO müttefiki olduğuna ve Türk Hükümeti'nin ittifakı savunan görevler üstlendiğine dikkat çekmekle birlikte, "Türkiye'nin Suriye savaşında yaptıkları bizim için kabul edilemez" dedi.

Alman bakan, Türkiye'ye muharip olarak kullanılabilecek silah satmama kararları hakkındaki değerlendirmesini, "Bir NATO müttefikine yönelik takınılan bu tutum, oldukça ileri bir adım" sözleriyle tamamladı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre son haftalarda Libya konusunda da Türkiye'ye yönelik sert eleştiriler dile getiren Maas, AB'nin silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım planlarına da açıklık getirdi.

Yabancı güçlerin Libya'ya silah göndermesine göz yummayacaklarını söyleyen Maas, "Almanya, Fransa ve İtalya olarak ilk aşamada Libya'ya üçüncü ülkelerin talimatıyla silah gönderen şirketlere, AB yaptırımları uygulanması konusunda mutabakata vardık. Bunun sonuç vermemesi halinde, silah ambargosunu ihlal eden devletlere karşı da yaptırım uygulamaya hazır olmak zorundayız" dedi.

Sınırlandırmaya rağmen en çok silah satılan ülkeler arasında

Alman hükümetinin Türkiye'ye silah satışının sınırlandırıldığı açıklamalarına rağmen, son aylarda yayımlanan istatistiklerde, Türkiye'nin en çok silah satılan ülkeler arasında yer almaya devam etmesi, kamuoyunda tartışmaları alevlendirmişti.

Geçen ay yayımlanan son istatistiklere göre, Türkiye'nin Almanya'dan savunma sanayii alanında dış alımları 2018 yılında 242,8 milyon Avro olarak gerçekleşti. 2019 yılında bu tutar 344,6 milyon Avroya yükseldi.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Almanya'dan son yıllarda mühimmat içeren hiçbir savunma sanayi ürünü alamadığını, savaş uçağı yedek parçalarının temininde bile zorluklar yaşandığını, son ihracat rakamlarının yüksek çıkmasında, denizaltı gibi alımların parasal olarak büyük miktarda olmasının etkili olduğunu kaydediyorlar.

Dışişleri Bakanı Maas, son açıklamasıyla Türkiye'nin artık Almanya'dan silah alamadığını, savunma sanayi alanında alımların da sadece deniz kuvvetleriyle sınırlı olduğunu ilk kez net ifadelerle açıklamış oldu.