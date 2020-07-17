Almanya: Deniz Yücel kararı tamamen yanlış bir mesaj

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, gazeteci Deniz Yücel’in Türkiye’de görülen davasında 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi. Maas açıklamasında, "Bugün Deniz Yücel hakkındaki karar, tamamen yanlış bir mesaj vermektedir ve yeni soruşturma süreçleriyle ilgili açıklama benim için hiçbir şekilde anlaşılır değildir'' dedi.

Açıklamada, bu kararın Ankara'yla Berlin arasında basın ve ifade özgürlüğünün korunmasına ilişkin muazzam farklılıkları ortaya koyduğu da belirtilerek, ‘’Bu gelişme, Türkiye’de hukuk devleti ilkelerinin uygulanmasına ilişkin güvenin tesisine de katkı sağlamamaktadır'' denildi.

DW Türkçe'nin haberine göre, çok sayıda Alman vatandaşının hâlâ Türkiye'de tutuklu bulunduğuna da dikkat çeken Maas, bu vakaların birçoğunda yöneltilen suçlamaların da net ve anlaşılır olmadığını söyledi. Açıklamada, "Bu vakaların tamamının çözülmesini istiyoruz. Bunun aksi, Türkiye'nin hem bizimle hem de bir bütün olarak Avrupa Birliği'yle ilişkilerinin normalleşmesine engel teşkil edecektir" denildi.

Die Welt gazetesinin Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel hakkındaki davada, "terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası kararı çıkmıştı. Gazeteci Yücel, yazdığı bir makale nedeniyle 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta tutuklanmıştı. Yücel, 16 Şubat 2018'de tahliye edildikten sonra Almanya’ya dönmüştü.