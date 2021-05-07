Almanya: Covid-19 aşılarında patentler kaldırılmasın

Almanya, Covid-19 aşılarına ilişkin patentlerden feragat etme önerisine, patentlerin "aşıların üretimini engellemediğini" iddia ederek itiraz etti. Bir Alman hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada "fikri mülkiyetin korunması bir inovasyon kaynağıdır ve öyle kalmalıdır" dedi.

Öte yandan Sözcü "Aşıların üretimindeki sınırlayıcı faktörler, üretim kapasiteleri ve yüksek kalite standartlarıdır, patentler değil" iddiasında bulunarak şirketlerin üretim kapasitesini artırmak için zaten ortaklarla birlikte çalıştıkları beyanını ortaya attı.

Avrupa Birliği daha önce teklif hakkında konuşmaya hazır olduğunu söylemişti ve bazı devletler tam desteklerini dile getirdi. Mevcut patent yasaları kapsamında aşıların üretimi bir avuç ilaç firmasının tekelinde bulunurken bu durum aşı üretimin oldukça yavaş ilerlemesine neden oluyor. Aşı piyasasından en çok kâr eden ilaç firmalarıysa patentlerin 'zorunlu' olduğunu öne sürüyor.

Dünyanın dört bir yanından aşılarda patentlerin kaldırılması için sesler yükselirken bu talep Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) de yaklaşık 60 ülkeden oluşan bir gruba liderlik eden Hindistan ve Güney Afrika tarafından gündeme getirildi. Bu karara şimdiye kadar Rusya ve ABD gibi ülkelerden de "destek" açıklamaları gelmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'sa aşıda patentlerin kaldırılması yönündeki adımlar hakkında "Bu, Covid-19 ile mücadelede muazzam bir an" ifadesiyle desteğini dile getirmişi.

Alman ilaç firması patronu: Patentler kalmalı

Alman ilaç firması BioNTech'in patronu ve pandemi sırasında aşı piyasası sayesinde milyarderler listesine adını yazdıran Özlem Türeci dün basına verdiği bir demeçte aşılarda patentin kaldırılmasının "iyi bir fikir olmadığını" söyledi ve patentlerin "üretimi sınırlayan bir faktör olmadığını" savundu.

Covid-19 pandemisinde aşılamada dünyanın tamamı çok yavaş hareket ederken patentler aşı üretimini sınırlayan ve üretim haklarını sadece bir avuç firmayla sınırlı tutan bir öğe olarak kalmaya devam ediyor. Aşıda yavaş hareket sadece ölümlerin ve vakaların katlanmasına neden olmamakla birlikte aynı zamanda yeni virüs varyantlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

Türeci ve eşi Uğur Şahin, Pfizer aşısının gündeme gelmesiyle birlikte "milyarder" olmuşlardı. BioNTech'in diğer patronu olan Türeci'nin eşi Şahin'in toplam varlığı şu an 6,9 milyar dolara eşit.

Türeci Alman Devleti'nden "Liyakat Nişanı" olarak bilinen "Almanya Şövalye Komutan Haçı" almıştı. BioNTech'in kurucusu olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci aşı çalışmasını takiben "En zengin 100 Alman" listesinde kendilerine yer bulmuşlardı.