Almanya çok sayıda savaş uçağı alıyor

Federal Alman Meclisi Bütçe Komisyonu 38 adet Eurofighter savaş jetinin satın alınmasına onay verdi. 2025-2030 yılları arasında teslim alınması planlanan uçakların alımı için yaklaşık 5 milyar 400 milyon Avro ödenecek.

DW Trükçe'nin haberine göre alım, Savunma Bakanlığı'nın Alman hava kuvvetlerindeki eski Tornado filosunu yenileme planının bir parçasını oluşturuyor. Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı plan, eski uçakların ABD Boeing şirketi tarafından üretilen 45 adet F-18 savaş jeti ve Airbus tarafından üretilen 93 adet Eurofighter ile yenilenmesini öngörüyor. Diğer jetlerin temini konusundaki karar ise en erken 2022 yılında, yani gelecek yıl yapılacak genel seçimler sonrasında verilecek.