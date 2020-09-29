Almanya: Çin'e karşı ABD ile omuz omuza olmalıyız

Transatlantik ilişkilerden sorumlu Alman yetkili Peter Beyer, Kasım ayında gerçekleşecek seçimlerin ardından Beyaz Saray’a kim gelirse gelsin Çin ile yaşanacak yeni bir Soğuk Savaş’ta Avrupa ve ABD’nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Alman hükümetinin ABD ve Kanada ile ilişkiler koordinatörü Beyer, AFP ajansına verdiği mülakatta Avrupa ile ABD arasındaki ortak çıkarların, farklılıklardan daha fazla olduğunu vurguladı. Beyer, ABD ve Çin arasında bu yüzyılı şekillendirecek yeni bir Soğuk Savaş’ın çoktan başladığına dikkat çekerek, ‘‘Avrupa Çin’den kaynaklanan devasa tehdit karşısında ABD ile omuz omuza durmalı’’ diye konuştu.

ABD seçimlerine ilişkin yorumlarda da bulunan Alman yetkili, Donald Trump ile Angela Merkel arasında son dört yılda, İran, ticaret, NATO ve iklim değişikliği gibi başlıklarda yaşanan sürtüşmelerin ardından, Almanya’nın Joe Biden ile daha kolay çalışacak olmasının bir sır olmadığının altını çizdi. Kendisinin ‘‘Biden kazanırsa her şey süper olacak, bir altın çağ başlayacak’’ diyecek son kişi olacağını sözlerine ekleyen Beyer, tartışmalı meselelerin bir gecede çözülmeyeceğini, ancak Biden ile birlikte transatlantik dostluğun yeniden daha makul, öngörülebilir ve güvenilebilir bir hal alacağını savundu.

Beyer Trump’ın yeniden seçilmesi halinde bunun ne korkunç ne de daha iyi bir gelişme olacağını belirten Beyer, ‘‘Beyaz Saray’da kimin oturduğu çok önemli. Ancak transatlantik dostluğu belirleyen bu olamaz. Washington ve ABD sadece Oval Ofis’ten ibaret değil’’ ifadesini kullandı.