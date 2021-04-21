Almanya alt meclisinden yeni Covid-19 önlemlerine onay

Alman parlamentosu Bundestag, ülke genelinde koronavirüs önlemlerini düzenleyen kapsamlı bir yasayı onayladı.

Ülkede büyük tartışmalara neden olan yasa, şehirler veya bölgeler, art arda üç gün boyunca 100 bin kişi başına 100 yeni enfeksiyon vakası oranını aşarsa, yerel yetkililer şu kısıtlamalara gitmek zorunda:

14 yaşın altındaki çocuklar hariç, kişisel temasları bir hane halkı üyesi ve bir diğer kişi ile sınırlandırmalı. Muafiyetler, eşlerin ve partnerlerin görüşmelerini veya velayet ve erişim haklarının kullanılmasını içeriyor. 22.00-05.00 arası sokağa çıkma yasağı. Gece yarısına kadar tek başına yürüyüş ve koşular, acil durumlar, çalışma, hasta bakımı, hayvan bakımı veya diğer önemli nedenler bu yasaktan etkilenmeyecek. Gerekli olmayan mağazalar yalnızca Covid-19 testi negatif çıkan kişileri randevuyla kabul edecek. İnsidans oranı 150'yi aşarsa, müşteriler yalnızca önceden sipariş edilen ürünleri alabilecek. İnsidans oranı 165'i aşarsa okullarda yüz yüze eğitim kapatılacak. Mezuniyetler ve özel eğitim veren kurumlar için istisnalar mümkün. Cenazeler 30 kişiyle sınırlı olacak.

Sözkonusu yasa Almanya'nın tüm eyaletlerinde zorunlu olacak. Almanya bugüne kadar merkezi bir şekilde önlem kararı almaktan yoksunken eyaletler kendi kararlarına göre hareket ediyordu. 16 federal eyalet, Almanya'nın üst meclisi olan Bundesrat'ta Perşembe günü bu yasayı engelleme yolunda oy kullanabilir.

Yasa, meclis onayı gerektiren başka değişikliklerle 30 Haziran'a kadar yürürlükte kalacak.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Almanya'nın 16 federal eyaletinden bazılarının vakalardaki artışa rağmen önlemler almayı reddetmesinin ardından yasayı hazırladı

Virüs inkârcıları sokaklara döküldü

Öte yandan kararın meclisten geçmesinden kısa bir süre sonra Berlin Brandenburg'da virüs inkârcısı gruplar kısıtlamalara karşı sokakta polisle çatıştı.

"Demokrasi ve özgürlük! Diktatörlüğe hayır!" sloganları atan göstericilerin çoğunun maske takmaması ve hiçbirinin sosyal mesafe kurallarına dikkat etmemesi dikkat çekti.

Polise saldıran 7 kişi gözaltına alındı.

Neonazi Almanya için Alternatif (AfD) partisinin meclis grup başkanı Alexander Gauland, hükümetin salgınla yanlış önlemlerle mücadele ettiğini söyledi. Gauland, "Siperlerinde sıkışıp kaldılar" dedi.

Almanya Çarşamba günü 24 bin 884 yeni koronavirüs vakası bildirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısı yaklaşık 3,19 milyona ulaşırken yaklaşık 80 bin 634 kişi öldü.