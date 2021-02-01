Alman siyasi liderlerden 'Rus ve Çin aşısı kullanabiliriz' önerisi

Almanya'da bölgesel liderler, ülkede koronavirüse karşı aşılanma düzeyini artırmak için Rus ve Çin aşısı kullanılabileceğine dair öneride bulundu.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, aşılama sürecinde Almanya'nın siyasi liderlerinin baskı altında olduğunu belirterek, Rus Sputnik V ve Çin aşılarını onaylamanın bu baskıları azaltabileceğini söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da, Avrupa Birliği (AB) denetçilerinin onaylaması durumunda Rus ve Çin aşılarının kullanımı fikrine açık olduğunu belirtti ve bu aşıların pandemiyi sonlandırmaya yardımcı olabileceğini kaydetti.

Brandenburg Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke de, yaptığı açıklamada, liderlerin başka ülkelerden aşı almayı değerlendirebileceğini belirtti. Alman ARD televizyonuna konuşan Woidke, bu aşıların, onaylanması durumunda BioNTech ve diğer aşılar gibi hızlıca yapılabileceğini söyledi. Woidke, "Bu aşıların, erişilebilir olmaları durumunda değerlendirilmesi mümkün ve gerekli. Güvenli ve işe yarıyorsa kullanılmalı" diye konuştu.