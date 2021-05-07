Alman parlamentosu, 'aşı olanlara özgürlük' tasarısını onayladı

Alman parlamentosu, Covid-19'a karşı aşılanmış veya hastalığı atlatmış kişilere özel ayrıcalıklar tanıyan yeni kuralları kabul etti.

Yasanın bugün üst meclis olan Bundesrat'tan da geçmesi gekleniyor. Yeni kuralların Cumartesi günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Şansölye Angela Merkel'in iktidardaki partisi CDU ve koalisyon ortağı SPD'nin yanı sıra Die LİNKE (Sol Parti) ve Die Grünen (Yeşiller) tasarıyı destekledi. Liberal FDP çekimser kalırken aşırı sağcı AfD yasaya karşı oy kullandı. FDP, otellerin, restoranların ve spor salonlarının tamamen dışlanacağı gerekçesiyle tasarıyı yetersiz olmakla eleştirdi.

Almanya'da nüfusunun yüzde 30,6'sı en az bir doz aşı aldı. Nüfusun yaklaşık yüzde 8.6'sı tamamen aşılanmış durumda.

Yasa neleri kapsıyor?

Mevcut sokağa çıkma yasakları ve temas kısıtlamaları, tamamen aşılanmış veya iyileşmiş kişilere yasa yürürlülüğe girdikten sonra uygulanmayacak. Bu, kişiler arasındaki özel toplantılara getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını da içeriyor. Ancak bu kişilerin yine de maske takmaları ve mesafelerini korumaları gerekecek ve çoğu eyalette hâlâ kapalı oldukları için restoranları ve otelleri ziyaret edemeyecekler.

Bu kişilerin karantina yükümlülükleri de kaldırılacak. Bu yasa son aşı dozunu en az 14 gün önce almış kişiler ve Covid-19'u 28 gün ila altı ay önce atlatmış ve bunu kanıtlamak için bir PCR testi yaptırmış herkes için geçerli olacak.