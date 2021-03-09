Alman Meclisi'nde maske skandalı

Almanya´da iki eyalette seçimler yaklaşırken CDU/ CSU´lu iki milletvekilinin adının karıştığı maske skandalı ortalığı karıştırdı.

CDU´lu siyasetçi Nikolas Löbel, parti üst yönetiminin baskıları sonucu önce Federal Meclis´ten ardından CDU´dan istifa ettiğini açıkladı. Löbel´in kendi şirketi üzerinden maske alım sözleşmelerine aracılık yaparak yaklaşık 250 bin Avro komisyon aldığı ortaya çıktı. Bu bilginin öğrenilmesi üzerine CDU Genel Başkanı Armin Laschet ve CSU Genel Başkanı Markus Söder de olmak üzere üst düzey siyasetçiler yaptıkları açıklamalarla Löbel´in istifasını istedi. Löbel aynı zamanda Mannheim kentinin bölge başkanlığını da yürütüyordu.

Baden- Württemberg Eyaletinde bu hafta sonu yapılacak seçimlerin hemen öncesinde patlak veren olay CDU için pek iyi olmadı. Diğer taraftan CDU/ CSU Birlik Fraksiyon Başkanı Brinkhaus, parti içinde bu türden daha fazla olayın olduğunu, önümüzdeki günleri şüpheli vakaları inceleyerek geçireceklerini sözlerine ekledi.

Benzeri suçlar yöneltilen CSU´lu siyasetçi Georg Nüßlein ise bunları reddediyor. Ancak partisinden ve federal meclis dışındaki görevlerinden istifa etti. Söder, Nüßlein´a bu lekeyi ahlaki olarak temizlemesi için elde ettiği komisyonu bağışlama yolunu gösterdi.

Son yapılan anketlere göre Baden- Württemberg Eyaleti´nde Yeşiller Partisi 5 puanla CDU´nun önünde bulunuyor. Son olayların seçimlere nasıl yansıyacağı merak konusu.