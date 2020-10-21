Alman istihbaratı WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek

Almanya’da istihbarat servislerinin WhatsApp benzeri şifreli mesajlaşma uygulamalarındaki yazışmaları okumasına izin veren yasa taslağı, bugün bakanlar kurulunun gündemine geliyor.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun taslağı, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı, dış istihbarattan sorumlu BND ve askeri istihbarattan sorumlu MAD'ye şifreli mesajlaşma uygulamalarındaki yazışmaları okuma izni veriyor.

DW Türkçe’nin aktardığına göre haberde koalisyonu oluşturan Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin uzun süren tartışmaların ardından konuyla ilgili yasa çıkarılması yönünde fikir birliğine vardığı belirtildi.

Ancak bu uygulama için mahkeme kararı koşulu aranacak. Taslağa göre Federal Meclis'te istihbarat servislerinin izleme faaliyetlerini denetleyen G10 Komisyonu'nun üye sayısı SPD'nin isteği üzerine artırılacak. Komisyona ayrıca bir teknik danışman verilecek.

Polis teşkilatında ırkçılık araştırması için uzlaşma

Öte yandan Almanya'da polis teşkilatında ırkçılığı ele alan bilimsel bir araştırma yürütülmesine uzun süredir itiraz eden İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in geri adım attığı bildirildi. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Angela Merkel, Başbakan Yardımcısı, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında dün yapılan toplantıda taraflar uzlaştı.

Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Seehofer, ırkçılık araştırması yapılırken “polis memurlarının karşı karşıya kaldıkları zorlukların” da araştırma konusu edilmesini istedi. Taraflar arasında sağlanan uzlaşmaya göre, özel olarak poliste ırkçılığı ele alan bir araştırma yerine polislerin günlük tecrübelerini ele alan geniş kapsamlı bir araştırmada hem “polise yönelik nefret söylemi ve şiddet” hem de “polisler arasında ırkçılık, aşırıcılık ve antisemitizm eğilimleri” incelenecek.

Almanya'da birçok eyalette polis teşkilatında aşırı sağcı sanal sohbet (chat) gruplarının kurulduğunun ortaya çıkması sonrası koalisyon ortağı SPD polis teşkilatında ırkçılığı ele alan bir araştırma yapılmasını istemişti. Ancak İçişleri Bakanı Seehofer, ırkçılık fenomeni incelenirken sadece polis teşkilatına odaklanılmasının yanlış olduğunu savunmuş, bu şekilde tüm polislerin zan altında bırakılacağını öne sürmüştü.