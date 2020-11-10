Alman İçişleri: DİTİB’de genç kuşak Ankara’ya mesafeli

Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber, bugün İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in katılımıyla düzenlenecek Almanya İslam Konferansı (DİK) öncesinde Almanya'daki en büyük Müslüman örgütlenmesi olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DİTİBİ'i izlediklerini ifade eden Kerber, bünyesinde bine yakın camiyi barındıran teşkilatı değerlendirdi.

ARD kanalında yayınlanan Morgenmagazin programına katılan Kerber, DİTİB'in Türkiye'ye bağlı bir kuruluş olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. DİTİB'de bir kuşak değişiminin söz konusu olduğunu kaydeden Kerber, "Genç yöneticiler Almanya'da yetiştiler ve Ankara'dan bağımsız olmaya büyük önem veriyorlar” dedi.

Konferansın gündemi Almanya'da imam eğitimi

Korona salgını nedeniyle sanal ortamda düzenlenecek Almanya İslam Konferansı'nın ana gündem maddesini imam eğitimi oluşturacak.

Kerber, Almanya'daki camilerde görevlendirilecek imamların Almanya'da yetiştirilmesi konusunda büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.



Şu anda imamlarını Almanya'da yetiştirmek isteyen beş Müslüman örgütün olduğunu ifade eden Kerber, bazı cami derneklerinin artık Almanya'da yetişen, Türkçe veya Arapça konuşmayan gençlere böylece daha kolay ulaşmayı umduklarını ifade etti.

Üç aşamalı uygulama

Radikal imamlar veya cemaatlere karşı alınacak önlemleri de aktaran Kerber, bu hususta üç aşamalı bir uygulamaya geçileceğini belirtti. DW Türkçe''nin haberine göre Kerber, faillerin açık ve net bir şekilde kovuşturulacağını, tehlikelerin tam olarak izleneceğini ve geniş kapsamlı radikalleşmeyi önleme programları uygulanacağını söyledi.

Öğleden sonra sanal ortamda toplanacak Alman İslam Konferansı (DIK), Almanya'da devlet ve Müslüman cemaatler arasında merkezi bir diyalog platformu olarak 2006 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Konferanslarda Almanya'daki Müslümanlara yönelik din hizmetlerinin yanı sıra Müslümanların eğitimleri gibi konular da ele alınıyor.

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