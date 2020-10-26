Alman hükümetinden Macron'a destek, Erdoğan'a kınama

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron hakkında yaptığı açıklamaları "Bunlar kesinlikle ve hiçbir şekilde kabul edilemez küçük düşürücü ifadeler" şeklinde değerlendirdi.

Seibert, "bunun özellikle de arka planında İslamcı bir fanatik tarafından işlenen cinayetin bulunması sebebiyle kabul edilemez olduğunu" ifade etti.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Seibert, Erdoğan'ın Berlin'deki Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınına ilişkin eleştirilerine de yanıt verdi. Polisin yasalar ve hukuk çerçevesinde işini yaptığını savunan Seibert, "Almanya'da inancını barışçıl şekilde yaşayanlar, anayasal koruma altındadır" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bugün yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Macron'a yönelik açıklamalarını "saldırı" olarak nitelendirerek bu saldırıların "yeni bir dip nokta" olduğunu söylemişti.