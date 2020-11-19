Alman elçiden tuhaf Stalin açıklaması

Litvanya'daki Almanya Büyükelçisi Matthias Sonn, Kızıl Ordu'nun Litvanya'yı Nazi Almanyası işgalinden kurtarmaktaki amacının ülkeye baskıcı Stalinist bir rejim yerleştirmek olduğunu söyledi.

Elçinin bu sözleri Rusya tarafından tepkiyle karşılandı. Rusya Dışileri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu 'farkına varma'yı kamuya açık bir hakaret ve alaycı bir provokasyon olarak görüyoruz" dedi.

SSCB'nin bir parçası olan Litvanya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, 1941'de Nazi Almanyası tarafından işgal edilmiş ve 28 Ocak 1945'te Kızıl Ordu'nun Memel Savaşıyla birlikte bölgeyi tamamen kurtarmasıyla sona ermişti. Almanya'nın işgali sırasında en az 200 bin Yahudi, katliamlar sonucu öldürüldü.