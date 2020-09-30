Alman Dışişleri: Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü iptal olmuş durumda

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye ile ilgili hazırladığı bir raporda ülkede ifade özgürlüğünün iptal olduğu belirtildi. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği rapor, "İltica ve Sınırdışı Etmeye İlişkin Durum Üzerine Rapor" başlığını taşıyor.

DW Türkçe'nin haberine göre, raporda "Türk anayasası ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına alıyor. Pratikte ise bu haklar geniş ölçüde iptal olmuş durumda" denildi. Türkiye'de yazılı ve görsel medyanın "hemen hemen tamamen tek sesli hale getirildiği" de kaydedildi.

Türkiye'de Haziran ayındaki durumu ifade eden 31 sayfa olan güncel raporda, "belli medya organlarına abone olmuş olma"nın, "bazı bankaları ya da cep telefonu uygulamalarını kullanmanın", "bir kişinin cemaat yapılanması üyesi sayılması için yeterli görüldüğü" ifade edildi.

Ayrıca raporda, "Türk makamları, özellikle PKK ve Gülen taraftarı olduğu düşünülen kişiler de olmak üzere hükümet karşıtlarını yurtdışında izliyor, tıpkı Almanya'da kayıtlı derneklerin faaliyetlerini izlediği gibi" denildi.

'Yargı işlevsiz, siyasetin etkisi altında'

Yargının "geniş kesimlerinin işlevsiz" halde ve kısmen de siyasetin etkisi altında olduğu söylenirken, şöyle yazıldı: "Ayrıca tek tek yargıçlar tartışmalı kararlar almaları halinde görevden alınırken ya da ceza olarak başka yere sürgün edilirken başka yargıçlar aynı sanıklar hakkında siyasetin işine gelen sonuçlar çıkmasını sağlayabiliyor."