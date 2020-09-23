Alman Dışişleri Bakanı Maas karantinaya alındı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas kişisel korumasında koronavirüs tespit edilmesi üzerine Ürdün'e planladığı resmi ziyareti iptal etti.

DW'de yer alan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Maas'ın karantinaya alındığını ve bugün yaptırdığı koronavirüs testinde sonucun negatif çıktığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı bakanlık çalışanlarından kaç kişide daha koronavirüs şüphesi bulunduğu ve hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda sağlık makamlarıyla yakın işbirliği yapıldığını açıkladı. Maas'ın karantinada ne kadar kalacağı açıklanmadı.

Maas'ın Ürdün’de Fransa, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili olarak bir araya gelmesi planlanıyordu. Berlin'den yapılan açıklamada buluşmanın videokonferans yönetimiyle yapılıp yapılamayacağının incelendiği belirtildi.