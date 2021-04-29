Alman Başsavcı: Gri pasaport soruşturması Ocak'tan beri sürüyor

Belediyeler üzerinden Türkiye'den gri hizmet pasaportlarıyla yurt dışına insan kaçırıldığı iddiasıyla başlayan soruşturmalar Almanya'da da genişletiliyor. Malatya Yeşilyurt'tan geçen yıl Hannover'e geldikleri ve geri dönmedikleri iddia edilen kişileri Almanya'ya davet ettiği ileri sürülen Ersin K. adlı kişi hakkında Hannover Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Savcılık, Ersin K.'ya 30 Temmuz- 30 Ağustos 2020 tarihlerinde sahte ziyaret davetiyeleri çıkararak çok sayıda kişiyi Almanya'ya çağırdığı suçlamasını yöneltiyor.

Ancak söz konusu soruşturmadan çok daha önce Bavyera Eyaleti'nde gri pasaportlarla bağlantılı daha kapsamlı bir soruşturmanın açıldığı ortaya çıktı.

DW Türkçe'nin haberine göre geçen yılın sonunda Bavyera'nın Çekya sınır kapısı olan Waidhaus'tan sorumlu federal polis şubesi, gri pasaportlarla bağlantılı bir şüphe üzerine inceleme başlattı ve sorumlu başsavcılığı konuyla ilgili bilgilendirdi. Ocak ayında da sorumlu "Weiden in der Oberpfalz" kenti başsavcılığı resmen soruşturma başlattı.

30 zanlıya karşı soruşturma

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Weiden in der Oberpfalz Başsavcısı Gerd Schäfer, geçen yılın sonundan itibaren yürüttükleri bir soruşturma olduğunu doğruladı. Soruşturmanın şimdilik 30 zanlıyı kapsadığını, bunlar arasında Türkiye'ye davetiye gönderenlerin bulunmadığını, ancak soruşturmanın henüz başında olunduğunu ve incelemelerin de devam ettiğini söyledi.

Başsavcı Schäfer, Almanya'daki federal yönetim dolayısıyla kendilerinin sadece Çekya'dan Bavyera'ya geçişteki Waidhaus sınır kapısı bağlantılı şüpheleri Ekim- Kasım 2020 zaman dilimi için inceledikleri bilgisini verdi. Buna göre kentte yürütülen soruşturma Ekim- Kasım 2020 tarihlerinde gri pasaportlarla Almanya'ya en az 213 kişiyi getirdiğinden veya getirmeye teşebbüs ettiğinden şüphelenilen 30 zanlıyı kapsıyor.

Savcı, normalde insan kaçakçılığı olaylarında hukuki durumun daha net olduğunu, vizesi olmayan kişi veya kişilerin kaçak şekilde ülkeye giriş yapması şeklinde görüldüğünü, buradaysa resmi hizmet pasaportları ile Almanya'ya girildiğini, dolayısıyla da hukuki yönünün daha karmaşık olduğunu ifade etti. Savcı sözlerini "Henüz soruşturmanın çok başındayız" diye sürdürdü.

Başsavcı Schäfer, şimdiye kadar Türk makamlarıyla işbirliği yapmadıklarını, ancak soruşturmanın ilerleyen aşamalarında bunun muhtemelen gerekeceğini belirtti. Savcı, özellikle de gri pasaportların nasıl verildiği noktasının isnat edilen suça yönelik cezada belirleyici olacağını, bunun tespiti için de pasaportların nasıl çıkarıldığı konusunda gelecekte Türkiye'den bilgi alınmasına ihtiyaç duyulacağını da vurguladı.

Almanya'da havalimanları, sınır kapıları, garlar ve limanlar gibi hava, kara, demir ve deniz yolundan gelişleri kontrol etmek federal polisin yetki alanında. Dolayısıyla insan kaçakçılığının buralardan yapıldığı şüphesi üzerine önce federal polisin söz konusu bölge şubeleri harekete geçiyor ve soruşturmayı da onların bölgesindeki yetkili savcılık üstleniyor. Weiden Başsavcılığı'nın dört ay önce gri pasaport soruşturmasını üstlenme nedeni de Çekya sınırındaki Waidhaus sınır kapısındaki kontrollerde görülen şüpheli vakalar.

Hannover'deki soruşturma ise bir sınır kontrolü kapsamına girmediğinden ve Malatya Yeşilyurt'tan insanları davet ettiği ileri sürülen şüpheliye karşı açıldığından sorumluluk Hannover Başsavcılığı'nda.