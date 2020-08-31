Alman basını: Akdeniz'de gerilim yeni başlamış olabilir

Alman basınında, Doğu Akdeniz’de yaşanan Türkiye-Yunanistan gerilimi konuşuluyor.

DW'nin aktardığına göre, Tagesspiegel’da yer alan yorumda, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye’ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulamasının geri tepeceği yorumunda bulunuluyor:

"Yunanistan ile Türkiye arasında uzun süredir uykuda olan sınır anlaşmazlıklarının bilhassa şu anda patlak vermesi, Türkiye siyasetinin yön değiştirmesiyle doğrudan bağlantılı. Ankara'da, AB ve NATO gibi uluslararası ittifaklara daha az önem atfeden ve Türk ulus-devletini merkeze koyan bir anlayış galip geldi. Hükümete yakın bir Türk gazetesi, Yunanistan ile Türkiye arasındaki farkı şöyle tasvir ediyor: Türkiye kendi ekonomik, demografik ve askeri gücüne güvenirken Atina ise AB ortaklarından kendisini korumasını istiyormuş. Yaşananlar karşısında Avrupa’nın Ankara'ya yaptırım uygulaması ihtimali artıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda uzlaşıya hazır olduğu şeklinde değerlendirilebilecek hiçbir hamlede bulunmuyor. Bugünün şartlarına bakıldığında, olası AB yaptırımlarının yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye'nin geri adım atmaktansa meydan okuyacağını öngörmek mümkün. Akdeniz'de gerilim tırmanmaya henüz başlamış olabilir."

Neues Deutschland'da yer alan yorumda ise Türkiye’de iç ve dış siyasetin birbiriyle bağlantılı olduğu ve Ankara'nın iç sorunları halka unutturmaya çalıştığı savunuluyor:

"Hem iç politikadaki perişanlık hem de dış politikadaki savaş dürtüsü: Bunların ikisi bağlantılı. Çünkü insanlar, savaş dönemlerinde omuz omuza verir. Türkiye bugünlerde buna bel bağlıyor. Umut edilen, insanların sorunlarını unutmaları ve en azından 'daha büyük bir amaç' uğruna yaşananlara katlanmaları. Buna yalnızca ciddi boyutlardaki enflasyon değil, aynı zamanda olan bitene yapılan sessiz bir eleştirinin sert bir biçimde cezalandırılması da dahil. Bundan muzdarip olanlardan biri, avukat Ebru Timtik oldu. 2019 yılında terörizm suçlamasıyla 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Timtik, 238 gün süren açlık grevinin ardından Cuma günü yaşamını yitirdi. Timtik, adil bir yargılama istiyordu. Ancak Türkiye’de adil bir yargılama elde etmek pek mümkün değil. Orduya katılmak ve hayatını hükümetin çıkarları için riske atmak, çok daha kolay.”