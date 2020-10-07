Alman askerî istihbarat birimine sürpriz atama

Kısa adı MAD olan Alman Askerî İstihbarat Birimi'ne bir ilk gerçekleştirilerek kadın başkan atandı. 2000 yılından beri Federal Ordu bünyesine üst düzey yönetici olarak çalışan Martina Rosenberg, Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından 7 Ekim itibariyle göreve atandı.

MAD'ın başına ilk kez bir kadın başkanın atanması kadar önemli bir gelişme ise, 2015'ten beri kurumun başındaki Christof Gramm'ın ani bir kararla görevden uzaklaştırılması oldu.

Christof Gramm'ın görevden alınmasını değerlendiren Spiegel'den Matthias Gebauer haberi, ''bir istihbarat şefinin acı ayrılışı'' şeklinde verdi.

Alman istihbarat birimlerinin en küçüğü olan MAD ordu ile ilgili istihbarat faaliyetlerine odaklı olarak faaliyet yürütüyor. Son yıllarda Alman ordusu içindeki ''aşırı sağ'' oluşumlarla ilgili skandal ve haberlerin olağanüstü artış göstermesi ve mevcut başkanın sözü geçen yapılanmalara dair gerekli adımları atmaktan kaçınması üzerine bu kararın alındığı belirtiliyor.

MAD'ın görevden alınan eski başkanı Christof Gramm, kurumun başına geçmesinden yaklaşık iki yıl sonra patlak veren Üsteğmen Franco A. olayında meselenin açığa kavuşturulması konusunda ''yeterince çaba harcamaması'' üzerine dönemin Federal Savunma Bakanı von der Leyen tarafından da eleştirilmişti.

İmaj kaygısı

Benzer bir görevden alınma vakası Alman iç istihbarat örgütü Federal Anayasayı Koruma Teşkilat BfV'nun eski başkanı Hans-Georg Maaße'ın Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından 8 Kasım 2018'de zorunlu emekliliğe gönderilmesiyle yaşanmıştı.

BfV'nun ''aşırı sağ''a sempatisini gizlemeyen eski başkanı Hans-Georg Maaße, Alman faşist hareketine karşı şefkatli tutumu ile tanınıyordu. Alman faşist hareketinin ana muhalafet partisi düzeyine ulaşmış AfD yöneticileri ile gizli görüşmelerinin ifşa olması, Berlin'de 12 kişinin yaşamını yitirdiği Anis Amri provokasyonundaki ''ihmal''i, Chemnitz kentindeki Neo-Nazi kalkışmasınının video kanıtlarını karartma girişimlerinin açığa çıkması ve benzeri pek çok tutumundan sonra görevden alınmak zorunda kalmıştı.

AfD'nin Genel Başkanı Jörg Meuten, Hans-Georg Maaße''ı partisine davet ederek, ''örnek bürokrat'' olarak ona arka çıkmıştı. Hans-Georg Maaße ise ''30 yıldır CDU üyesiyim. Burada kalıyorum'' diyerek faşist partinin teklifine teveccüh göstermemişti.

'İlk'ler gideni unutturmaya dönük bir çaba

Alman iç istihbarat örgütünün bizatihi başkanı üzerinden imaj zedelenmesi yaşaması üzerine, yine kurumun içinden Thomas Haldenwang göreve atanırken, bir ilke imza atmakta da gecikilmemişti: Sinan Selen adında Türkiye kökenli bir istihbaratçı Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Daha sonra Michael Niemeier ile başkan yardımcılığı görevini paylaşan Sinan Selen, kurum tarihinde ilk göçmen kökenli üst düzey bürokrat olarak kayıt altına alındı. Sinan Selen'in göçmen kökenli ilk üst düzey istihbarat bürokratı yapılması, AfD dışında tüm düzen partilerinde ''sempati'' ile karşılanmıştı.

Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in MAD şefini görevden alması, Merkel hükümetinin ''aşırı sağ'a karşı küçük de olsa ''haddinizi bilin' mesajı içeririrken, kurum tarihinde ilk kez bir kadının ordu istihbarat teşkilatına başkan yapılması ile barışçı algı operasyonunda etkili bir hamlenin tasarlandığını gösteriyor.