Hacettepe, Ankara, Cerrahpaşa tıp fakültelerinin de içinde yer aldığı 9 merkezde yürütülecek olan araştırmaya 1.000 gönüllünün katılması planlanıyor.
Gönüllülerin aşılanmalarına 10 Eylül’de başlanacağı bildiriliyor.
Alman aşısının faz 3 aşaması Türkiye’de Eylül ayında başlayacak
Almanya’nın BioNTech ve ABD’nin Pfizer firmalarının geliştirmekte oldukları aşının faz 3 aşaması ABD, Almanya ve Türkiye’de yapılacak.
Haber Merkezi
Hacettepe, Ankara, Cerrahpaşa tıp fakültelerinin de içinde yer aldığı 9 merkezde yürütülecek olan araştırmaya 1.000 gönüllünün katılması planlanıyor.
Gönüllülerin aşılanmalarına 10 Eylül’de başlanacağı bildiriliyor.