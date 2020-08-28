Alman aşısının faz 3 aşaması Türkiye’de Eylül ayında başlayacak

Almanya’nın BioNTech ve ABD’nin Pfizer firmalarının geliştirmekte oldukları aşının faz 3 aşaması ABD, Almanya ve Türkiye’de yapılacak.

Haber Merkezi

Hacettepe, Ankara, Cerrahpaşa tıp fakültelerinin de içinde yer aldığı 9 merkezde yürütülecek olan araştırmaya 1.000 gönüllünün katılması planlanıyor.

Gönüllülerin aşılanmalarına 10 Eylül’de başlanacağı bildiriliyor. 