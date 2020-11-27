Alkollü içki satışı yapan marketlere yeni yasağa tepki: Bu bir garabettir

Türkiye Tekel Bayileri Platformunu'nun İstanbul Başkanı Birol Şeker, AKP'nin son salgın genelgesindeki yasaklara ilişkin bir açıklama yaptı.

Aynı odaya bağlı olmalarına rağmen alkol satışı yapan bayilerin 20.00'de, diğerlerinin 22.00'de kapatılmasına tepki gösteren Şeker, kararı "Alkollü içki satışı olan işletmelere yönelik, eşitlik ilkesinden uzak, devlet aklından nasiplenmemiş, halkın yaşam tarzına müdahale şeklinde okunabilecek bir garabettir" şeklinde değerlendirdi.

Şeker'in açıklaması şöyle:

Covid-19 Pandemi süreci birçok iş çevresini olduğu gibi küçük esnafı ve özelde Tekel Bayileri olarak bizleri de etkiledi.

Farkındayız, toplum sağlığı açısından önlemler alınması doğaldır. Bu dönemde istemeden de olsa devlet, halkın sağlığını korumak için işletmelere kısıtlar getirmiştir.

Bu kapsamda yayınlanan genelgede, aynı odalara bağlı olmamıza rağmen bazı işletmelerin hafta içi 22:00'de, alkollü içki satışı yapanların ise 20:00'de kapatmasına dair bir uygulama söz konusudur.

Meslek gurubumuz bu çifte standartlı ayrımı, masum bir tedbir olmaktan ziyade üvey evlat muamelesi olarak görmektedir.

Sonuç itibari ile bulaş riski diğer işletmeler için ne ifade ediyorsa, alkollü içki satışı yapan yerler içinde aynı şeyi ifade eder.

Mesela; siyasi mitingler, özel ya da tüzel işletme açılışları, okulların açık tutulması, yaz kredileri verilerek tatile özendirilen kitle, bu tedbirlerin neresine denk düşer?

Alkollü içki satışı olan işletmelere yönelik, eşitlik ilkesinden uzak, devlet aklından nasiplenmemiş, halkın yaşam tarzına müdahale şeklinde okunabilecek bir garabettir.

Esnaf yaş ortalaması baz alınarak düşünülürse, iflas ettiği halde tekrar bir iş bulabilme umudu olmadığı gibi bu süreçte sırtına ekstra yük olarak binen borçlarla iş bulabilse bile geçinemez, borç ödeyemez hale düşer. Üniversite mezunu evlatlarımızın işsiz kaldığı bu ortama daha büyük kambur mu arıyor hükumet? Ne bekliyorlar sıkıştırılıp iflas ettirilen esnaftan? 100 bin lira sermayesi olmayan işletmeye, Pandemi olmadığı süreçte bile, akşam 22’den sonra, bir birim alkollü içecek satsa, 320 bin lira ceza kesiliyor. Bu hangi hukuk anlayışının, hangi denklem sağlamasının sonucudur? Lütfen bu serzenişimizi duyun ve bir an önce ilkin tüm esnafa, ayakta kalabileceği ölçütü baz alarak, eşit uygulama ile standart bir açılış kapanış saati belirleyin.