Aliyev:Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi 10-14 güne hazır olacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile gerçekleştirdiği görüşmede, Dağlık Karabağ'da Ateşkesi Gözlemlemeye Yönelik Rus-Türk Ortak Merkezi'nin 10-14 gün sonra faaliyete hazır olacağını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Aliyev, "Azerbaycan tarafı şu anda Ağdam bölgesinde Ortak Gözlem Merkezi için bir bina inşa ediyor. Bu gözlem merkezi önümüzdeki 10 güne, en fazla iki haftaya hazır olacak. Bildiğim kadarıyla Türk tarafı faaliyete hazır. Merkez ne kadar erken çalışmaya başlarsa o kadar iyi” ifadelerini kullandı.

10 Kasım’da imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra Dağlık Karabağ’da güvenlikle ilgili tehdidin sürdüğünü savunan Aliyev, "Bu tehdidin ortadan kaldırılması, gelecekte bölgemizde bütün olarak barış ve istikrarın güvence altına alınması için bu merkezin olması gerekiyor” dedi.

'Ermenistan üzerinden ulaşım koridoru oluşturuluyor'

Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasında Ermenistan üzerinden bir ulaşım koridorunun oluşturulduğunu, konuyla ilgili ilk talimatların verildiğini belirtti.

Akar başkanlığındaki heyetle görüşen Aliyev, şunları söyledi: "Aynı zamanda Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye koridorunun oluşturulmasına büyük önem veriyoruz, ilk talimatlar verildi. Önümüzdeki günlerde Horadiz’den Zengilan’a, Ermenistan sınırına kadar olacak demiryolunun inşasına başlayacağız. Halihazırda teknik-ekonomik temel hazırlanıyor, kısa zamanda Horadiz’den Zengilan’a bir yol yapıldı, ben de bu yol üzerinden araçla yolculuk yaptım, çok düzgün bir yol, üzerinden yüksek hızla geçilebiliyor.”

Demiryolunun inşasının en fazla iki yıl süreceğini belirten Aliyev, "Ancak bu süreleri beklememeyi düşünüyoruz, Horadiz’e kadar nakliyeler demiryolu üzerinden, sonra da büyük tonajlı araçlarla yapılabilir. Bu gündemimizdeki çok önemli bir konu. Umuyorum ve eminim ki ilk yükleri Azerbaycan Ermenistan ve Nahçıvan üzerinden Türkiye’ye gönderebilir, karşı yönden de alabiliriz. Böylelikle 10 Kasım’da imzalanan ortak bildirinin önemli bir parçası olan Nahçıvan koridorunun açılışı gerçekleştirilmiş olacak” ifadelerini kullandı.