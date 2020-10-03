Aliyev'den 'TSK mensupları Azerbaycan saflarında savaşıyor' iddialarına yanıt

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"Türk ordusu mensubu askerlerin Karabağ’da Azerbaycan saflarında savaştığı" yönündeki iddialara yanıt veren Aliyev, “Bu bir yalan, bu bilgiye dair bir kanıt bulunmamaktadır. Bu hususta daha önce bir açıklama yapmıştım” dedi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Karabağ’da önceki cumartesi günü gerilimin yeniden tırmanmasını izleyen birkaç saat içinde Türkiye tarafının Azerbaycan’a tam destek verdiğini açıkladığını hatırlatan Aliyev, “Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan defalarca çok mühim açıklamalar yaptı. Ancak Türkiye hiçbir biçimde bu çatışma durumuna dahil değildir” ifadesini kullandı.

Azerbaycan Devlet Başkanı, Ermenistan hava sahası içerisinde ülkenin bir Su-25 uçağının, ‘bir Türk jeti tarafından vurulduğu’ iddiasına ilişkin şunları söyledi: “Bu bir fake news (uydurma haber). Delilleri nerede? Delilleri yok. Havalanan ve sonra da iniş yapan her bir uçak bilgisayarda görülür. Ermenistan’ın Su-25 uçağı pilotun deneyimsizliğinden düşmüştür. Minsk Grubu eş başkanlarının bu iddia konusunda ne düşündüklerini açıklamamış olmasına şaşıyorum. Bunun yanında içlerinden bazıları, Azerbaycan ile Türkiye’nin paralı asker getirttikleri şeklindeki uydurma haberler hakkında yorum yapıyor.”

Aliyev, “Bir 30 yıl daha bekleyecek zamanımız yok. Anlaşmazlığın şimdi çözümlenmesi gerekiyor” cevabını verdi.