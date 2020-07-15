Aliyev'den toplantıya katılmayan dışişleri bakanına tepki: Savaş halindeyiz, o nerede?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la sınırda çatışmaların başladığı 12 Temmuz'da gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında dışişleri bakanı Elmar Memmedyarov'un bulunmamasına tepki gösterdi.

BBC'de yer alan habere göre, çatışmaların başladığı gün yapılan toplantı sırasında başbakan Ali Esedov'a Memmedyarov'a nerede olduğunu soran Aliyev, "Evden çalışıyor" yanıtına alınca kızgınlığını dile getirdi.

Memmedyarov'un Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın Karadağ'ın Ermenistan toprağı olduğuna ilişkin açıklamalarına yanıt vermemesine de tepki gösteren Aliyev, "Ermenistan Dışişleri'ne ben cevap verirken, dışişleri bakanımız neden sessiz?" dedi.