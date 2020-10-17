Aliyev'den A Haber'e ters köşe

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AKP yandaşı kanal A Haber’e konuk oldu.

A Haber muhabiri, Aliyev’e “Ateşkesin uygulandığı tarihten itibaren Erivan’ın havalimanına Rusya’dan, İran’dan kargo uçaklarıyla sürekli füzeler gönderiliyor. Bu noktada ne söylemek istersiniz İran ve Rusya’ya” diye sorarken, Aliyev'den ters köşe yanıt geldi.

"İran’dan Ermenistan’a silah gönderildiğine dair bizde bir bilgi yok" diyen Aliyev, "Aksine İran ve Gürcistan hava sahalarını ve kara yollarını Ermenistan’a silahların gitmemesi için kapattı. Bu nedenle İran ve Gürcistan hükûmetlerine teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.