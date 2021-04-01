Aliyev'den Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'a 'SİHA' nişanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan SİHA üreticisi Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün ile görüştü, görüşmede Bayraktar'a "nişan" taktı.

Takılan nişana ilişkin açıklama yapan Bayraktar, "Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk. #TekMilletİkiDevlet'in ortak geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalarda Bayraktarların ürettiği SİHA ve İHA'lar Azerbaycan tarafından kullanılmıştı.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi sektörü, çatışmaların yaşandığı dönemde en fazla ihracatı 77 milyon 167 bin dolarla Azerbaycan'a yapmıştı.