Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden çatışmalara ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den açıklama geldi.
Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış görüşmelerine askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceğini söyledi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aliyev'den 'barış görüşmeleri' açıklaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış görüşmelerine askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceğini söyledi.
Haber Merkezi
Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden çatışmalara ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den açıklama geldi.
Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış görüşmelerine askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceğini söyledi.