Aliyev'den 'barış görüşmeleri' açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış görüşmelerine askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceğini söyledi.

Haber Merkezi

Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden çatışmalara ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den açıklama geldi.

Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış görüşmelerine askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceğini söyledi.

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