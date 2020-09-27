Aliyev'den açıklama: Karabağ Azerbaycan'dır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yeniden alevlenen çatışmalara dair yaptığı açıklamada "Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır" dedi.

Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettiklerini söyleyen Aliyev "Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralılarımız var. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır" diye konuştu.

Aliyev sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ermenistan gerekli cevabı aldı ve alacak. Ermenistan'la Karabağ müzakereleri şu an devam etmiyor. Karabağ Azerbaycan'dır. Dağlık Karabağ tarihi, ezeli ve ebedi Azerbaycan toprağıdır. BM'de Ermenistan'ın yeni savaşa hazırlandığını söyledim. Ermenistan askerinin bizim toprağımızda ne işi var? Azerbaycan ordusu toprağında düşmana darbe indiriyor. Karabağ Azerbaycan'dır."