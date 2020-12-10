Aliyev ve Erdoğan 'Zafer Geçidi Töreni'nde

Dağlık Karabağ çatışmaları sonrası Azerbaycan'ın düzenlediği "Zafer Geçidi" törenine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik" dedi.

Aliyev, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni’ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz. Ermenistan diz çöktü, imdat diledi. Ermenistan bizimle rekabet edemez, gücümüz ortaya çıktı. Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık" diye konuştu.

Törende konuşan Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı:

Karabağ'ı 30 yıllık zaferinin ardından Azerbaycan ile buluşturan ordunun neferlerini tebrik ediyorum.

Azerbaycan'ın hem diplomasi hem askeri anlamda başarısı Cumhurbaşkanı Aliyev'e aittir. Kardeşim İlham Aliyev böylelikle merhum Haydar Aliyev'in vasiyetini yerine getirmiştir.

Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in liderliğinde destan yazmaya devam edecektir. Aziz Azerbaycan halkı, Türkiye bütün imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur. Türkiye olarak her zaman iki devlet tek millet şiarını rehber aldık.

Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.

Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcamıştı.Yıllardır doğdukları yerlerden uzak kalarak memleket hasretiyle yanıp tutuşan kaçkın göçkün kardeşlerimiz, artık doğdukları topraklara dönmek için sabırsızlanıyor. İnşallah kısa sürede bu hasret sona erecek. Dağlık Karabağ'a yıkım, gözyaşı getirenlerin artık aklını başına getirmesi gerekiyor."