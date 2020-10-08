Aliyev: Türkiye başlıca silah tedarikçimiz değil

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'den silah alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Euronews’e konuşan Aliyev, “Evet, Türkiye’den silah alıyoruz, ancak sadece onlardan almıyoruz. Başlıca silah tedarikçimiz Türkiye değil. Muhtemelen bunu herkes biliyor. Bu nedenle Türkiye’den, askeri insansız hava araçları da dahil modern silah almamız kimse için sorun olmamalı. Zira Ermenistan ücretsiz silah alıyor. Bizse parasını ödüyoruz” dedi.

Aliyev, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki krizde hiçbir şekilde dahli olmadığını söyledi.