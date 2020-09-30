Aliyev: Tek koşulumuz var, Ermenistan’ın topraklarımızdan çekilmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların sona ermesi için tek koşullarının Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin bölgeden çekilmesi olduğunu söyledi. Aliyev Azerbaycan’ın “toprak bütünlüğünü” yeniden sağlayacaklarını kaydetti.

Ülkesinin müzakereler yoluyla bir çözüme ulaşılmasını umduğunu ancak müzakerelerin işe yaramadığını söyleyen Aliyev şunları kaydetti:

“Ermenistan işgal politikasını terk etmeli. Ermenistan Başbakanı bizim için 7 koşul öne sürdü. Pek uzun olmayan bir süre önce buna hayır dedim. Bizim tek bir koşulumuz var: Ermenistan Silahlı Güçleri’nin elbette derhal topraklarımızı terk etmesi."

Aliyev sözkonusu açıklamasını çatışmalarda yaralanan askerleri ziyareti sırasında yaptı.

Azerbaycan’ın "müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda meseleyi çözmek için askeri araçları kullanacağı konusunda uyardığını" söyleyen Aliyev, Dağlık Karabağ’ın tarihsel olarak Azerbaycan toprağı olduğunu savunduğu açıklamasında ülkesinin “toprak bütünlüğü”nü yeniden kurması gerektiğini ve kuracağını kaydetti.