Aliyev: Savaş meydanında yanıt vereceğiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Gence'deki saldırıya ilişkin konuşan Aliyev, "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz" dedi.

Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor.

Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor.

Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek.