Aliyev 'savaş ganimetleri parkı'nı açtı: Türk basınının görmedikleri

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev Bakü'de 'Savaş Ganimetleri Parkı'nın açılışına katıldı. Karabağ savaşında "Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirilen" askeri araçların sergilendiği "Hərbi Qənimətlər Parkı' açılışı Türk basınında geniş yer bulurken, sergilenen "ganimetler" arasında yer alan tanklar, toplar, taşıyıcı araçlar ve roketler öne çıkartıldı.

Bazı yayınlarda Aliyev'in ziyareti sırasında "incelediği" savaşta yaşamını yitirmiş Ermeni askerlerine ait miğferler de konu edilirken, parkta kamyonda ya da tankta ölmüş Ermeni askerlere ait mizansenlerin de olduğu görüldü. Bunlar yaygın olarak yapılan haberlerde yer almadı.

