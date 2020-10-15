Aliyev: Rusya, İsrail ve Türkiye'den parasıyla silah alıyoruz 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, France 24'dan Catherine Norris-Trent'le bir söyleşi gerçekleştirdi. Aliyev verdiği söyleşide Türkiye'nin çatışmalara askeri olarak dahil olduğu iddialarını "yalan haber" olarak nitelendirirken Ermenistan'ı ateşkesi düzenli olarak ihlal etmekle suçladı.

Aliyev aynı zamanda yurtdışından gelen paralı askerler kullanmadıklarını ve zaten bunlara ihtiyaçları olmadığını söyledi.

Aliyev, Türkiye'nin çatışmalara müdahil olmadığını, savaş sırasında kullandıkları teçhizatları Rusya, İsrail ve Türkiye'den aldıllarını belirterek "Ermenistan'ın aksine biz bunları bedavaya almadık" dedi.

France 24 muhabirinin "Türk dronlarının savaştaki etkisi" hakkında soru sorması üzerineyse Aliyev ilk başta dronların "1 milyar dolar değerinde" Ermenistan'a ait teçhizatı yok ettiğini iddia etti, ancak sonrasında bu tahribatın Türkiye, İsrail ve Rusya'dan alınan tüm dronlarla yapıldığını dile getirdi.