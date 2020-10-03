Aliyev: Müzakereler tek taraflı yürütülemez

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Dağlık Karabağ sorununun çözümü için müzakerelerin tek taraflı yürütülemeyeceğini, Bakü'nün karşısında bir partneri olması gerektiğini" savundu.

Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan Aliyev, “Karabağ müzakereleri aslında durdu. Çünkü Ermenistan Başbakanı’nın ‘Karabağ Ermenistan'dır’ ifadesinden sonra görüşmelerin imkansız olduğunu söyledim. Ancak Minsk Grubu eş başkanları benden Azerbaycan'ın daha anlayışlı olmasını istedi. Ben de ‘tamam, deneyelim’ dedim. Barışçıl bir yol bulmak istiyoruz, bu nedenle uzun yıllar bekledik ve eğer bu rahatsız edici yaklaşım olmasaydı, müzakereler muhtemelen devam ederdi” diye konuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yapılan görüşmelerin formalite icabı yapıldığını söyleyen Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bana o toprakların iade edilmeyeceğini söyledi. Eğer bunu yapmak istemiyorlarsa, Minsk Grubu'nun uzun yıllardır geliştirdiği ilkelere karşı çıkıp müzakereleri bozuyorlarsa, bunun ardından ne konuşabiliriz? Müzakereler tek taraflı yapılamaz. Karşımızda bir partner olmalı. Ancak müzakerelerde Ermenistan şahsında henüz bir partnerimiz yok.”