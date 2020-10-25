Aliyev: Karabağ'da ateşkes konusunda anlaşmaya hazırız

Fox News televizyonuna konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bakü'nün Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaşmaya hazır olduğunu" söyledi.

Sputnik'teki habere göre, Aliyev, "Evet, bunu yapmaya hazırız. Bunu defalarca söyledim. Bugün dahi ateşkes konusunda anlaşmaya hazırız. Fakat aynı zamanda Ermenistan Başbakanı, ABD, Rusya ve Fransa'nın ortaklaşa geliştirdiği ilkelere bağlı olduklarını beyan etmeli” diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca 2 gün önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Dağlık Karabağ sorununa diplomatik bir çözüm olmadığını söylediğini hatırlattı.